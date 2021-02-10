В НБУ рассказали, почему гривна укрепляется по отношению к доллару

Национальный банк Украины Радио Свобода

В частности, этому способствует положительная конъюнктура на мировых товарных рынках

Факторами, которые способствуют укреплению курса гривны, остаются позитивная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран. В то же время стремительный рост мировых цен на нефть и природный газ несколько ухудшил условия торговли для Украины. Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

По его словам, курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке за прошедшую неделю укрепился на 1,4% - до 5-месячного максимума.

По его данным, объем интервенций НБУ по покупке иностранной валюты за 1-8 февраля составил 160 млн долларов.

Кроме того, объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за неделю вырос на 1,7 млрд гривен до 96,5 млрд гривен, что составляет 10,9% гривневых ОВГЗ в обращении.

"Поддержанию высокого спроса на государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов способствует их высокая доходность, которая во время первого аукциона февраля составляла 11,77%, что почти на 50 б. п. выше, чем средневзвешенная стоимость размещений в январе и на 200 б. п. - по сравнению с февралем 2020 года", - добавил глава Совета НБУ.

Новости по теме: Курс доллара снизится: Пналитики дали прогноз на следующую неделю

Ранее банкиры объясняли, что завершение январского локдауна не нанесло давления на курс гривны к доллару. Деловая активность в Украине оживилась после снятия ограничений для бизнеса, но резкого скачка спроса на валюту не произошло.