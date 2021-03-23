В НБУ назвали риски отказа от сотрудничества с МВФ

Дмитрий Сологуб

По словам Сологуба, поэтому Украине придется "за все платить"

Отказ Украины от сотрудничества с Международным валютным фондом приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций и давлению на валютные резервы Национального банка. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает "Экономическая Правда".

По его словам, отказ от сотрудничества возможен при определенных условиях.

"Первое условие – сохранение очень благоприятной внешней среды для Украины. То есть мировые цены на товары нашего экспорта должны быть очень высокими, а энергоресурсы – дешевыми", - отметил Сологуб.

При этом чиновник добавил, что на мировых финансовых рынках должен сохраняться высокий аппетит к инвестициям в страны с emerging markets, что позволит финансировать дефицит бюджета путем внешних и внутренних заимствований.

"Второе условие "жизни без МВФ" - изменения в макроэкономической политике. Отказ от сотрудничества с фондом вероятнее всего приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы Национального банка", - пояснил он.

Кроме этого, Сологуб отметил, что вследствие этого курс гривни значительно упадет, что повлечет инфляцию.

"За отказ от сотрудничества с МВФ и право проводить "суверенную экономическую политику" Украине придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты (инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса) и ростом процентных ставок, поскольку регулятор будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции", - отметил заместитель председателя Нацбанка.

Напомним, что Украина надеется получить очередной транш от Международного валютного фонда. По мнению экспертов, для этого власть должна принять антисоциальные решения.