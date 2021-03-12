В "Нафтогазе" предупредили о переходе на рыночные тарифы с 1 апреля

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До 31 марта цена составит 6,99 грн / куб. м

Украинцы с 1 апреля будут платить за газ в соответствии с установленными рыночными тарифами. Об этом сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз".

"С 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года предельная цена на газ регулируется постановлением Кабмина от 18 января 2021 г. № 25 и составляет 6,99 грн/куб. м. Уже с апреля цена на газ будет формироваться по рыночным принципам и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться", - говорится в сообщении.

При этом компания призвала бытовых клиентов не медлить с подачей заявки на смену поставщика. В "Нафтогазе" при выборе посоветовали обращать внимание на полугодовой опыт работы открытого рынка газа, ценовые предложения и уровень сервисного обслуживания.

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Напомним, перед Новым годом в Украине стартовали протесты против очередного повышения стоимости газа. Люди перекрывали дороги, ездили на митинги в Киев, и тому подобное.

Как следствие, под давлением улицы правительство перевело установление цены на "голубое топливо" на ручное государственное регулирование. Так, была установлена предельная стоимость газа для населения.

Однако, впоследствии тарифные протесты возобновились, поскольку предельная цена "голубого топлива" предполагалась только до апреля 2021 года.