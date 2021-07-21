В "Нафтогазе" назвали наибольшую угрозу для Украины от "Северного потока-2"

По словам Юрия Витренко, это остановка транзита российского газа через Украину

Глава компании НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал наибольшую угрозу для Украины от запуска российского газопровода "Северный поток-2" . По его словам, это остановка транзита российского газа через Украину. Об этом он сказал в интервью "Голос Америки" во время визита в США.

"Если не будет физического транзита газа через Украину, значительно возрастет риск полномасштабной военной агрессии со стороны России. Россия будет ожидать, что если военные действия не будут затрагивать европейских потребителей, Европа ограничится высказываниями глубокого беспокойства событиями в Украине", - отметил Витренко.

Также он отметил, что не понимает, как Германия может гарантировать транзит газа через Украину, если сама его не добывает. Это могла бы гарантировать Россия, но "какова цена этих гарантий".

"В случае полномасштабной войны в Украине, Берлин не сможет наложить действенные санкции на экспорт российского газа в Германию, потому что тогда немцы зимой останутся без тепла и газа.

Мы должны быть реалистами, понимать эти риски заранее и не допускать, чтобы было поздно - и все будут разводить руками и выражать глубокую озабоченность, как это уже было с оккупацией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей", - резюмировал глава "Нафтогаза".

Напомним, ранее в Германии заявили о сближении позиций с США по "Северному потоку-2". В то же время, министр иностранных дел Германии Хайко Маас не стал делать прогнозы по поводу того, будет ли достигнут прорыв на встрече Меркель и Байдена.

Позже, администрация президента США призвала украинские власти воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2". Американская сторона предупредила, что публичные выступления против сделки могут нанести ущерб отношениям.