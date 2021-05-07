В Нацбанке назвали, какое количество банкнот и монет приходится на каждого украинца

Наблюдается тенденция уменьшения оборота наличных

НБУ

Национальный банк обнародовал статистику наличного обращения и назвал, сколько же купюр и монет в среднем приходится на каждого украинца. Об этом сообщает прессслужба НБУ в Facebook.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 апреля этого года в обращении в Украине находилось 553,8 млрд грн, из которых банкнот на 550,2 млрд грн (2,9 млрд штук.) и монет – на 3,5 млрд грн (13,6 млрд шт.).

В НБУ отметили, что это на 4,7 млрд грн или на 0,8% меньше, чем на начало этого года (по состоянию на 01.01.2021 – 558,5 млрд грн). Таким образом можно наблюдать традиционное для начала года сокращение оборота наличных.

По мнению Национального банка, в дальнейшем – по мере ослабления неопределенности из-за коронавирус и карантинные ограничения – спрос на наличные деньги будет уменьшаться.

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Структура наличности в обращении НБУ

Как отмечается, сейчас на одного украинца приходилось 70 шт. и 153 шт. разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа (01 апреля прошлого года-72 шт. и 149 шт. соответственно).

Больше всего в обращении банкнот номиналом 200 гривен, а среди монет – номиналом 10 копеек (23,7% и 29,1% от общего количества в обращении соответственно).

В то же время меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (68,8 млн шт. или 2,4% от общего количества банкнот в обращении), а монет – номиналом 10 гривен (30,4 млн шт. или 0,2% от общего количества монет в обращении).

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Напомним, ранее в Национальном банке Украины заявили, что готовить продажа " ПриватБанка" начнут уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавирус COVID-19.