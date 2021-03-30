В МВФ скептически относятся к идее налоговых амнистий в целом

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В долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов

В Международном валютном фонде скептически относятся к идее налоговых амнистий в целом, поскольку в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Хотя льготные налоговые ставки для определенных групп налогоплательщиков, очевидно, будут восприниматься с радостью теми, кто будет платить меньше налогов, это не обязательно означает, что это надлежащая политика. Мы скептически относимся к налоговым амнистиям в целом", - сказал Люнгман.

"Налоговые амнистии часто вредят взысканию налогов в долгосрочной перспективе, поскольку они демотивируют граждан платить налоги, создавая надежду на еще одну амнистию в будущем", - добавил он.

По его словам, ключевой целью МВФ является восстановление устойчивой фискальной политики, что требует ограничения расходов и сохранения уровня доходов на нынешнем уровне.

"Но если проводится налоговая амнистия, госслужащие и их ближайшие родственники и связанные лица не должны подпадать под его действие.

Также чрезвычайно важно не позволить использование амнистии как средства отмывания доходов, полученных преступным путем и коррупцией, и избежать злоупотреблений, которые предоставили амнистию доходов от преступной деятельности", - подчеркнул Люнгман.

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Ранее в правительстве заявляли, что после запланированной налоговой амнистии украинские власти намерены проверять источники средств граждан для дорогих покупок.