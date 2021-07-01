В Минюсте заявили, что ряд лиц не будут допущены к рынку земли в Украине

Речь об отдельной категории граждан Украины – тех, к которым применены санкции

Покупать и продавать сельскохозяйственную землю в условиях рынка земли, который заработал в Украине с 1 июля, будет сложно из-за серьезных нотариальных проверок. Об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Напомню, что покупать и продавать землю будет не очень просто. Не просто пошел, заплатил деньги и купил 100 гектаров. На самом деле, будет проводиться достаточно большая проверка приобретателя земли.

В первую очередь это будет касаться того, нет ли у него уже земли сельскохозяйственного назначения, чтобы не было превышения.

При этом будет проверяться, нет ли земли у юридических лиц, где гражданин является участником", – сказал министр.

Также он отметил, что тщательно будут проверяться средства, за которые покупается земля.

В частности происхождение средств нужно доказывать у нотариуса, который будет оформлять земельные сделки.

Министр подчеркнул, что ряд лиц не будут допущены к рынку земли. Это не только иностранцы, но и отдельная категория граждан Украины – те, к которым применены санкции.

Напомним, ранее мы писали, что с сегодняшнего дня в Украине заработал рынок земли. На первом этапе землю смогут покупать только граждане Украины, объем покупки – не более 100 гектаров, а с 1 января 2024 года – максимальная площадь будет увеличена до 10 тысяч гектаров.