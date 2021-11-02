В Минсоце рассказали, на какую субсидию можно рассчитывать в отопительный сезон

Ожидается, что субсидии смогут получить до 3 млн семей

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривен. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает пресс-служба ведомства .

"В зависимости от условий потребления жилищно-коммунальных услуг, состава домохозяйства, уровня тарифов эта сумма может составлять и 3-5 тысяч гривен. Сейчас субсидия назначена уже более 2,5 миллионам домохозяйств, из них автоматически - почти 2 миллионам.

Это сопоставимая цифра по сравнению с прошлым годом. Но заявления от людей продолжают поступать и с началом отопительного периода их количество возросло. В прошлом отопительном сезоне субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получало около 3 миллионов домохозяйств. Ожидаем, что в этом сезоне будет такая же цифра", - рассказал он.

По его словам, в госбюджете-2021 достаточно средств на выплату субсидий.

"Верховная Рада приняла изменения в госбюджет 2021 года, которыми увеличено финансирование субсидий в этом году более чем на 12 млрд гривен. Более 3 млрд гривен из этих средств пойдет на авансирование субсидий для выплаты в январе следующего года", - сообщил Музыченко.

Новости по теме: В Минсоцполитики объяснили, как будут начислять субсидии в красных зонах

Напомним, ранее руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник сообщил, что с ноября на портале и в приложении "Дія" можно будет оформить пенсии и субсидии.