В Минсоцполитики рассказали о сроках автоматического переназначения субсидий

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Сейчас Минфин готовится к верификации

В течение следующих недель более 85% домохозяйствам жилищная субсидия на следующий период будет назначена автоматически. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно сообщению, решение о назначении жилищных субсидий домохозяйствам без обращений граждан принимаются органами социальной защиты населения на основании информации Министерства финансов по результатам проведенной верификации данных получателей жилищных субсидий.

В Минсоцполитики отметили, что сбор и обработка информации, включая дополнительные критерии, о более 6 млн человек (количество человек, входящих в состав домохозяйства, в среднем составляет 2 человека), требует привлечения к процессу различных источников информации и времени на ее проработку. В частности это касается информации от десятков банковских учреждений, реестров прав на движимое и недвижимое имущество.

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Как отмечается, сейчас соответствующая информация обобщается Минфином для проведения верификации.

"Таким образом, в ближайшие недели после поступления от Минфина результатов верификации получателей жилищной субсидии на соответствие новым критериям ее получения, органами социальной защиты населения будет обеспечено автоматическое ее назначения более 2,5 миллионам получателей. При этом обращаем внимание, что назначение и начисление жилищных субсидий всем домохозяйствам будет осуществлено начиная с мая текущего года", - рассказали в ведомстве.

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Напомним, ранее Кабинет министров принял постановление № 505 "Некоторые вопросы назначения жилищных субсидий", что предусматривает автоматическое переназначение, однако для некоторых домохозяйств есть исключения.