В Минсоцполитики рассказали, кому повысят пенсии в 2022 году

С 1 января 2022 года пенсии вырастут в среднем на 40%

"29 июня был принят в целом правительственный законопроект № 4555 по повышению уровня пенсионного обеспечения участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, пострадавших от этой катастрофы. Это позволит с 1 января 2022 года для более чем 30 тысяч человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС повысить пенсии в среднем на 40%", - сказала Лазебная.

По ее словам, в следующем году также планируется наработка решения по дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, которого ждут 700 тысяч человек.

Также министр напомнила, что в этом году повышены размеры пенсий в связи с повышением минимальной зарплаты, индексации, а также в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

"Эти три алгоритма повышения пенсий сохранятся и в 2022 году", - заверила глава Минсоцполитики.

Новости по теме: Зеленский подписал закон об увеличении пенсий чернобыльцам

Также по ее словам, правительство привлекает средства госбюджета прежде всего для продолжения выполнения инициированной президентом социальной программы для людей пожилого возраста.

"А именно будет профинансирована из государственного бюджета адресная помощь для повышения пенсий для 2,4 млн пенсионеров за 75 лет. Начиная со следующего года, ежемесячные выплаты (400 гривен для лиц от 75 до 80 лет и 500 гривен для лиц 80-ти лет) будут с 1 марта проиндексированы, а затем увеличены", - сказала Марина Лазебная.

Кроме того, Кабинет министров планирует сохранить ежемесячные компенсационные выплаты для 500 тыс. лиц, которые имеют страховой стаж 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин и целевые доплаты для 1,5 миллиона пенсионеров с низкими размерами заработной платы, которые они получали за период их трудовой деятельности.

Напомним, с 1 июля в Украине учитывая увеличение прожиточного минимума повышены пенсионные выплаты для более пяти миллионов человек.