В Минсоцполитики объяснили, как будут начислять субсидии в красных зонах

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Расчет будет осуществляться на увеличенные социальные нормативы

Расчет субсидий для домохозяйств в регионах с красным уровнем эпидемической опасности осуществляется на увеличенные социальные нормативы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины в Facebook.

"Начисление субсидий для домохозяйств в регионах с красным уровнем карантинных ограничений осуществляется на увеличенные социальные нормативы. Действующий порядок назначения жилищных субсидий предусматривает их расчет на социальные нормативы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти нормативы определены постановлением Кабинета Министров от 6 августа 2014 г. № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" (с изменениями).

Так, отдельные социальные нормативы составляют:

для пользования услугами по централизованному водоснабжению - 2 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц при наличии услуги по поставке горячей воды и 3,6 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц при отсутствии услуги по поставке горячей воды;

для пользования услугами по снабжению горячей воды - 1,6 куб. метра на одного человека в месяц;

для пользования услугами по централизованному водоотведению - 3,6 куб. метра на одного человека в месяц;

для пользования услугами по поставке и распределению природного газа;

при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения - 3,3 куб. метра на одного человека в месяц;

при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя - 5,4 куб. метра на одного человека в месяц;

при наличии газовой плиты и газового водонагревателя - 10,5 куб. метра на одного человека в месяц;

для пользования услугами по поставке и распределения электрической энергии в жилых помещениях (домах) - 70 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства), но не более 190 кВт•ч в месяц;

оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного снабжения горячей воды - 110 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не более 230 кВт•ч в месяц;

оборудованных стационарными электроплитами, при отсутствии централизованного снабжения горячей воды - 130 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не более 250 кВт•ч в месяц;

не оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного снабжения холодной воды и при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газовых водонагревательных приборов - 100 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не более 220 кВт•ч в месяц.

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Кроме этого, на период карантина для регионов в красной зоне расчет жилищных субсидий производится с учетом увеличенных на 50 % социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату централизованного снабжения холодной и горячей воды, водоотведения, электроэнергии и природного газа для приготовления пищи и подогрева воды независимо от количества дней действия карантина указанного уровня эпидемической опасности в месяц.

Как сообщалось ранее, лица, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и не имеют возможности платить их, могут заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты по вопросу назначения жилищной субсидии.