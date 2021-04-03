В Минсоцполитики объяснили, что влияет на размер пенсий в Украине

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Как отмечается, на размер пенсий влияет трудовой стаж и индексация

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала о размере максимальной и минимальной пенсии в Украине, а также разъяснила, как стаж будет влиять на выплаты пенсионеров. Об этом она сообщила в интервью Общественному радио.

По ее словам, сейчас в Украине получают пенсию меньше чем 2 тысячи гривен 1,8 миллиона украинцев, а в прошлом 2020 году эта цифра составляла 4,2 миллиона населения.

"Мы большую часть перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем над этим работаем", – подчеркнула Лазебная.

Кроме того, она рассказала, что трудовой стаж до 2000 года учитывает службу в армии и обучение в высших учебных заведениях. В то время, как стаж с 2000 года учитывается только тогда, если за него были уплачены страховые взносы, то есть по принципу страховой солидарной системы.

1769 грн – получают те, у кого нет стажа;

2200 грн – получают те, кто имеет полный страховой стаж;

2400 грн – получают те, кому 65 лет;

2600 грн – получают пенсионеры, которым за 80.

"Нет стажа у человека, но есть право — мы платим эту сумму, но ее индексируем два раза в год — в июле и в декабре. Не намного, по возможностям, но это делаем", – рассказала министр.

Также с 1 апреля 2021 года украинца повысили пенсионный возраст и выдвинули новые требования к стажу. Теперь женщины смогут уходить на заслуженный отдых с 60 лет.

Кроме того, Лазебная считает, что в Украине должна быть индексация пенсий по одним унифицированными правилам для всех пенсионеров. То есть не может такого быть, когда минимальные пенсии индексируются, а максимальные нет.

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Напомним, ранее стало известно, что украинцам с 1 сентября 2021 года пенсии и пособия будут начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц.