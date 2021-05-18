В Минсоце уточнили, какие расходы на сумму от 50 тыс. грн не повлияют на субсидию

Фото из открытых источников

Не будут влиять на субсидию расходы в частности на обучение, лечение, оплата коммунальных услуг и тому подобное

С 1 мая в Украине уточнили перечень единовременных расходов на сумму более 50 тысяч гривен, из-за которых будут лишать права на субсидию. Однако некоторые расходы не повлияют на субсидию. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

"В частности, пересмотрен порядок учета отдельных расходов граждан, которые единовременно достигают 50 тысяч гривен и более. В частности, это покупка работ, товаров, услуг любых, кроме оплаты коммунальных услуг, оплаты медицинских услуг, оплаты обучения и подобных вещей. Эти расходы не учитываются при назначении жилищной субсидии", - сказал он.

Музыченко напомнил, что с 1 мая при назначении субсидий учитывается информация об осуществлении взносов в уставные капиталы организаций, покупке корпоративных прав, покупке дорогостоящих вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму более 50 тысяч гривен.

Новости по теме: Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен и часть жилья

Напомним, с мая 2021 года в Украине изменились правила получения жилищных субсидий. Для оформления на следующий период необходимо подать новое заявление и декларацию. Более подробно об этом читайте по ссылке.