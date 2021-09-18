В Минобороны пообещали выплатить задолженность военным в октябре: Что известно

Укринформ

В парламент уже внесли соответствующий законопроект и голосование за него состоится в ближайшее время

В Министерстве обороны пообещали погасить всю задолженность перед военными уже в октябре этого года, после принятий изменений в госбюджет. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает пресс-служба Минобороны.

"Минобороны некоторое время назад заявляло о том, что средства, необходимые для проведения в полном объеме единовременных обязательных видов выплат, выплаты дополнительного вознаграждения, введенной 29 июля 2020 Постановлением Кабинета Министров Украины № 741, других дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, предусмотренных законодательством, не были учтены во время принятия Государственного бюджета на 2021 год", — отметила она.

Маляр также подчеркнула, что в парламент уже внесли соответствующий законопроект и голосование за него состоится в ближайшее время.

Таким образом в октябре Минобороны получит возможность покрыть всю задолженность перед военными.

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Напомним, ранее мы писали, что Министерство обороны Украины задолжало военнослужащим выплаты денежного обеспечения и других видов денежной помощи на общую сумму - 1 млрд 465,8 млн гривен.