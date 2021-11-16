В Мининфраструктуры могут пересмотреть список аэропортов для реконструкции, - авиаэксперт

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Из-за многочисленных вопросов к новым авиапроектам в рамках "Большого строительства" в правительстве открыт диалог на тему приоритетности инвестиций в эту инфраструктуру. Авиаэксперт Евгений Трескунов сообщил 112ua.tv, что руководители Госагентства по инфраструктурным проектам и Мининфраструктуры уже приступили к изучению рекомендаций, пишет Анна Пешкова.

Несмотря на то, что в бюджете на 2021 год на обновление авиационной инфраструктуры было заложено 2,4 млрд грн, а на 2022-й – 400 млн, четкой стратегии обновления аэропортов нет. Средства на авиационную инфраструктуру выделяются без мастер-плана развития аэропортов на 20-30 лет. Создание этого плана предполагалось документом "Векторы экономического развития до 2030 года".

"При выделении средств на реконструкцию региональных аэропортов зоны охвата соседних аэропортов и многие другие факторы, необходимые для определения целесообразности и приоритетности объектов, не учитывались. Недостаточный анализ может привести к росту конкуренции между украинскими аэропортами. На данный момент представители Госагентства по инфраструктурным проектам и Мининфраструктуры заняты дополнительным анализом приоритетности инвестиций в авиационную инфраструктуру", - говорится в материале.

Согласно оценке Украинского института будущего, достаточно иметь один аэропорт в круге радиусом 250-300 км. Открытие аэропорта в Николаеве менее чем в 80 км от аэропорта Херсона привело к тому, что оба они не стали приносить ожидаемую прибыль. Так, аэропорт Полтавы, который входит в новую программу, находится в 154 километрах от аэропорта Харькова.

Создание же нового проекта в Мукачево может быть нецелесообразным не только из-за внутренней конкуренции, но и из-за низкого количества пассажиров, которые воспользуются услугами аэропорта, отмечают эксперты. При этом, согласно оценкам Украинского института будущего, строительство нового объекта требует в три раза больше средств, чем восстановление работы регионального аэродрома.

Напомним, что в 2020 году на пресс-брифингах чиновники заявляли о включении в список приоритетных инвестиционных проектов 14 объектов, но уже в начале ноября текущего года в Мининфраструктуры заговорили о реконструкции всего 10 аэропортов. Также горсовет Мукачево уже передал в коммунальную собственность земельные участки для строительства нового аэропорта. Кроме того, обсуждается строительство двух проектов на Донбассе в качестве альтернативы объектам в Донецке и Луганске.

Детальнее о ремонте авиационной инфраструктуры читайте в статье "Масштабное обновление украинских аэропортов: Будем летать дешевле или потеряем миллионы?"