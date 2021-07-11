live
Новости » Экономика Читати новину українською

В Минфине США заявили, что появление новых штаммов коронавирус губит мировую экономику

Джанет Йеллен The New York Times

Новые штаммы также стали риском ухудшения экономического восстановления и вакцинации населения

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что США обеспокоены влиянием новых штаммов коронавирус на мировую экономику. В частности, коронавирус может погубить экономику стран. Об этом сообщает AFP.

"Мы очень обеспокоены вариантом "Дельта" и другими вариантами, которые могут возникнуть и угрожать выздоровлению. Мы связанной глобальной экономикой, и то, что происходит в любой части мира, влияет на все другие страны", - заявила глава американского Минфина.

Новости по теме: Новые штаммы коронавируса продолжат появляться, но это можно предотвратить, - ВОЗ

В свою очередь министры финансов "Большой двадцатки" в своем заключительном заявлении предупредили, что новые штаммы стали риском ухудшения экономического восстановления и вакцинации населения.

"Мы осознаем важность совместной работы для ускорения процесса вакцинации и стремимся к вакцинации 70% населения мира в следующем году", - сказала Йеллен.

Эксперты предупредили, что мир должен инвестировать не менее 75 млрд долларов в течение следующих пяти лет для подготовки и предотвращения следующей пандемии.

"Хотя мы сосредоточены на среднесрочной и долгосрочной перспективе... мы, безусловно, понимаем, что нам также нужно сделать больше в ближайшей перспективе. Безусловно, варианты представляют угрозу для всего земного шара"- добавила глава американского Минфина.

Новости по теме: Экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса, - Кабмин
 
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине растет количество больных с подозрением на коронавирус Delta, - санврач Мутация коронавируса: Что стоит знать о штаммах "Альфа", "Бета", "Гамма", Delta, "Лямбда" Вспышка опасного штамма "Дельта" в Украине возможна уже в июле, - врач Новые штаммы COVID - 19 сейчас побеждают в гонках с вакцинами, - глава ВОЗ

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект