В Минфине разработали план по увеличению налогов: Что он предусматривает

Сергей Марченко Минфин

Вскоре его планируют представить правительству

Министерство финансов Украины создало план, предусматривающий увеличение налогов. Об этом в интервью "Корреспонденту" сообщил глава ведомства Сергей Марченко.

"Будем готовить изменения, предусматривающие расширение налоговой базы и увеличение возможности наполнения бюджета. В ближайшее время мы подготовим и подадим их на рассмотрение в Кабинет министров", - отметил он.

По словам Марченко, изменения не будут радикальными и будут касаться только ставок и некоторых нюансов администрирования налогов.

Кроме этого, глава Министерства финансов пояснил, что в ведомстве не планируют заменять налоги на доходы налогом на выведенный капитал.

"По налогу на выведенный капитал - нет, потому что компенсаторов я на данном этапе не вижу ... В первую очередь речь идет о налоге на прибыль, НДС, акцизный сбор, то есть о бюджетообразующие налоги. Возможно, в части местных налогов будут изменения", - пояснил он.

Также чиновник добавил, что в Минфине не будут рассматривать вариант, который будет предусматривать перенос убытков с прошлых периодов.

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Напомним, недавно украинским автомобилистам напомнили о налоге на транспортное средство, который придется заплатить в 2021 году. Речь шла о машинах, которым не более пяти лет, а их стоимость составляет не менее 375 минимальных зарплат.