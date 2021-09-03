В Минфине прогнозируют в конце года разгон экономики Украины
Инфляция составит около 10%
Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2021 года вырастет минимум на 4%. Об этом он сообщил на 7-м Украинском финансовом форуме группы ICU, который транслировался на Youtube.
Как отметил министр, последние оценки инвестбанков и международных финансовых организаций в отношении Украины являются сдержанными. Однако на конец года приходятся основные капитальные инвестиции и основные расходы.
"Ситуация будет лучше, чем дают оценки аналитики, основываясь на результатах ВВП второго квартала", - сказал он.
Министр напомнил, что основным драйвером экономики Украины сейчас является частное потребление, а розничный товарооборот растет на 13-14%. Кроме того, ожидается рост в строительстве.
"Я думаю, что 4% роста ВВП, как минимум, будет у нас в этом году", - сказал министр.
Кроме того, он выразил надежду, что инфляцию в 2021 году удастся удержать в пределах 10% и добавил, что "Минфин не заинтересован в раскрутке маховика инфляции".
Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины опровергло анонсированное министром Сергеем Марченко повышение минимальной зарплаты до 7,7 тыс гривен в 2022 году-это запланировано на 2024 год.