В Минфине прогнозируют в конце года разгон экономики Украины

Сергей Марченко Минфин

Инфляция составит около 10%

Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2021 года вырастет минимум на 4%. Об этом он сообщил на 7-м Украинском финансовом форуме группы ICU, который транслировался на Youtube.

Как отметил министр, последние оценки инвестбанков и международных финансовых организаций в отношении Украины являются сдержанными. Однако на конец года приходятся основные капитальные инвестиции и основные расходы.

"Ситуация будет лучше, чем дают оценки аналитики, основываясь на результатах ВВП второго квартала", - сказал он.

Министр напомнил, что основным драйвером экономики Украины сейчас является частное потребление, а розничный товарооборот растет на 13-14%. Кроме того, ожидается рост в строительстве.

"Я думаю, что 4% роста ВВП, как минимум, будет у нас в этом году", - сказал министр.

Кроме того, он выразил надежду, что инфляцию в 2021 году удастся удержать в пределах 10% и добавил, что "Минфин не заинтересован в раскрутке маховика инфляции".

Новости по теме: Минфин ведет переговоры с МВФ о продлении действующей программы на полгода

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины опровергло анонсированное министром Сергеем Марченко повышение минимальной зарплаты до 7,7 тыс гривен в 2022 году-это запланировано на 2024 год.