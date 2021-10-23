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В Минэнерго не исключают запуск "Северного потока-2" до сертификации

"Северный поток-2"

 Фото из открытых источников

В конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20, где будет обсуждаться вопрос преодоления энергетического кризиса

Европа может одобрить запуск "Северного потока-2" без сертификации. Об этом сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль в интервью "Радио Свобода".

"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет",- сказала она.

Зеркаль напомнила, что в конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20. В повестку включен вопрос преодоления энергетического кризиса.

"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм - ред.), сейчас мы видим, использован (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным очень хорошо", - добавила представитель Минэнерго.

По ее словам, за первое полугодие текущего года "Газпром" заработал более 10 млрд. Зеркаль допустила, что во втором полугодии российский газовый монополист заработает "какие-то цифры, которые невозможно представить".

Новости по теме: Путин: "Северный поток-2" в пять раз экологичнее украинской ГТС

Как сообщалось ранее, Оператор ГТС Украины вслед за НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку в немецкий энергорегулятор Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора российского газопровода "Северный поток-2". 

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