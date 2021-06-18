В Минэнерго назвали причину роста месячных цен на газ

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При этом годовые тарифы на голубое топливо, как утверждают в ведомстве, останутся неизменными

Министр энергетики Герман Галущенко допускает, что месячные цены на газ и в дальнейшем будут расти, поскольку на европейском рынке наблюдается дефицит голубого топлива. Об этом он заявил во время доклада в Верховной Раде, передает УНИАН.

"Если в Европе и в дальнейшем будет такой дефицит газа, как на сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая", - отметил он.

Кроме этого, министр отметил, что, несмотря на то, что месячная цена на газ достигла почти 12 грн за куб. м, годовая фиксированная цена, на которую были переведены по умолчанию все потребители, является выгодной и не превышает 8 грн за куб. об.

Напомним, ранее в Минэнерго рассказали, что цена на газ в Украине не снижается из-за повышенного спроса в Европе.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление, которым вводятся годовые тарифы на газ с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.