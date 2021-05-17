В Минэкономики уверяют, что не ограничивали цены на премиальное топливо

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Ранее некоторые АЗС заявляли, что не будут продавать премиальное топливо по ценам, установленным правительством

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина Об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива. Об этом говорится в разъяснениях Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается, что действие постановления Кабинета министров от 14 мая распространяется на автомобильные бензины и дизельное топливо включены в Перечень товаров, имеют существенную социальную значимость, утвержденного постановлением Кабинета министров от 22 апреля 2020 года, а именно: бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

"Требования к автомобильным бензинам и дизельному топливу, в том числе относительно их обозначения (маркировки), определено Техническим регламентом относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовым и котельным топливам, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 01 августа 2013 г. № 927, согласно которому обозначение (маркировка) "брендового премиального топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (товарный знак).

Таким образом, под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" топливо с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), предлагаемое на автозаправочных станциях для автомобилей премиум сегмента по более высокой цене, чем социально значимое топливо", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. После этого некоторые компании заявили о невозможности продажи премиальных марок топлива по установленным правительством ценам, поэтому они будут отсутствовать в продаже.