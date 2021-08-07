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В Минэкономики объяснили, почему произошел скачок цен в Украине

Фото из открытых источников

Инфляция осталась на уровне 9,5%

В Минэкономики пояснили, что сохранение годовой инфляции в июне 2021 года на уровне 9,5% связано с действием двух главных факторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Согласно сообщению, в июне этого года потребительская инфляция ожидаемо замедлила темпы, что обусловлено снижением давления немонетарных факторов из-за сезонности.

В то же время более высокая по сравнению с прошлым годом инфляция в годовом исчислении является результатом действия двух определяющих факторов. Во-первых, речь идет о сохранении влияния основного для этого года фактора – внешних цен на пищевые продукты и энергоносители, несмотря на его определенное послабление в июне.

"Следовательно, при текущей специфике спроса, в котором, с одной стороны, все еще сохраняется постоянное концентрирование на продуктах питания, с другой, – начинают активизироваться расходы, которые откладывались в течение карантинного времени (туризм, гостиницы, общественное питание), уровень годовой потребительской инфляции остается высоким", - отметили в Минэкономики.

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Во-вторых, в настоящее время экономика страны, как в целом и мировая, постепенно выходит из ограничивающих активность условиях, но с сохранением определенного уровня неопределенности на перспективу с учетом ожидания относительно очередной волны пандемии, что так же обуславливает высокий уровень инфляции.

В ведомстве отметили, что уровень такого инфляционного ускорения пока не является угрожающим для экономики и не имеет основания для длительного (среднесрочного) выхода из целевого коридора.

"Ожидается, что в ближайшее время дефляция или значительно более сдержанная траектория роста цен на продовольствие в летние месяцы, при условии определенной диверсификации потребительского спроса на фоне постепенного восстановления уровня экономической активности, обеспечит общее замедление инфляции", - прогнозируют в министерстве.

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Напомним, по состоянию на 2 августа средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ) достигла рекордных 2578,5 грн за МВт-час. 

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