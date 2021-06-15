В Минэкономики назвали угрозы от прекращения экономических связей с Беларусью

По слова заместителя министра экономики, украинский бизнес, зависим от импорта из Беларуси

Для Украины в отдельных отраслях потенциальные ограничения со стороны Беларуси могут быть довольно болезненными. В частности, в Беларусь идет около 20% украинского экспорта кондитерских изделий и около трети экспортного пива. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, информация об остановке поставки бензина А-95 в Украину вызвала панику. Но в итоге белорусский А-95 в Украине все же отгрузят, хоть и в меньших объемах, чем обычно.

"Нам надо было оценить, с чем мы имеем дело: это политика, экономика или технологические процессы. История с бензином - это были технологические процессы", - сказал Качка.

Также он отметил, что наблюдались попытки разыграть эту ситуацию в политическом контексте с белорусской стороны.

"Украинский бизнес, зависимый от импорта из Беларуси, активно просчитывает план Б, на случай если вдруг эти поставки прекратятся. Но оценить вероятность такого сценария и тем более во временной перспективе трудно", - отметил Качка.

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Напомним, в конце мая Беларусь приостановила поставку в Украину бензина А-95. "Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации - закрыть поставку бензина А-95 в Украине, где за их продуктом 50% рынка", - отметил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.