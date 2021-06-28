В Минагро объяснили, будет ли распространяться рынок земли на оккупированные территории
На линии столкновения и временно оккупированной территории будет действовать мораторий
В Министерстве агрополитики заявили, что рынок земли в Украине не будет работать на оккупированных территориях. Об этом заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий рассказал в комментарии телеканала "Дом".
"Линия столкновения и временно оккупированная территория - там мораторий. Эти земли нельзя будет продавать и покупать до полного освобождения. А частные земли на территории, которую контролирует Украина, — можно продавать", — отметил он, добавив, что для прифронтовых зон никаких ограничений нет и владелец участка земли сможет его продать.
Ранее чиновник также сообщил, что россиянам и членам НВФ будет запрещено покупать украинскую землю.
Больше об этом можно узнать в большом материале - "Земля на продажу: ТОП-20 самых актуальных вопросов о земельных отношениях в Украине после 1 июля".