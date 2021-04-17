В мае несколько категорий украинцев получат финпомощь: Кто и сколько

Она связана с приближением Дня памяти и примирения

В мае будет выплачена единовременная денежная помощь украинцам, которые согласно постановлению Кабинета министров, имеют статус ветеранов войны, жертвы нацистских преследований или детей войны. В каком размере назначена такая помощь, сообщает FBC.

В частности, отмечается, что в 2021 году единоразовая ежегодная выплата была увеличена и ко Дню памяти и примирения ветераны, а также участники боевых действий получат повышенные суммы. Средства должны быть выплачены до 5 мая.

Лицам с инвалидностью:

I группы - 4421 грн.

II группы - 3906 грн.

III группы - 3391 грн.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей – 1491 гривна.

Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 4421 гривна.

Членам семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового травматизма и по другим причинам, которые не поженились во второй раз – 966 гривен.

Участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 612 гривен.

Стоит отметить, что если ветераны одновременно относятся к нескольким категориям, то помощь будет выплачиваться только одна – та, что в большем размере.

Денежную помощь будут перечислять местным органам социальной защиты населения, центрами по начислению и осуществлению социальных выплат на специальные счета воинских частей, учреждений, организаций по месту службы.

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Если получатели помощи, которые не имеют на нее право, не получили деньги 5 мая, то они могут обратиться за ней в местные органы социальной защиты по месту регистрации и получить ее до 30 сентября.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что с 19-го апреля ФЛП и наемные работники из красных карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства. На эту программу предусмотрено 3 миллиарда гривен.