В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

Дмитрий Песков. Фото: EPA/SERGEI KARPUKHIN

Россия, якобы, не собирается использовать газовую тематику, чтобы наказать Украину

Россия готова обсуждать с Киевом вопрос возобновления закупок Украиной российского газа напрямую. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Конечно. Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, сможет ли Украина в случае необходимости возобновить закупки российского газа напрямую.

Россия не собирается использовать газовую тематику, чтобы наказать Украину, подчеркнул Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, что бы он ответил на заявления о том, что раз Венгрия будет закупать российский газ по более длинному маршруту, чем украинский, доказывает ли это, что Россия использует "голубое топливо" в качестве оружия, чтобы наказать Киев.

"Нет, это не так", - ответили бы мы этим товарищам". Россия использует "голубое топливо" исключительно в интересах народа нашей страны для увеличения благосостояния россиян, исключительно на коммерческой основе", - сказал он.

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Напомним, ранее гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что новый газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины.

Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.