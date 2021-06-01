В Кремле говорят, что не будут отказываться от транзита газа через Украину

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В России намерены увеличивать поставки газа в Европу, поэтому украинская труба нужна

Россия уверяет, что не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя президента РФ Дмитрия Пескова.

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после истечения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", - сказал он.

В Кремле пояснили, что якобы Путин исходит из того, что объемы газа, который поставляют в Европу, должны увеличиваться, а потому украинский транзит нужен.

Там также говорят, что этот вопрос лежит исключительно в экономической плоскости, а не политической.

Песков также заявил, что Россия приветствует решение США отказаться от санкций против газопровода" Северный поток-2"

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