В Китае населению выдадут 1,5 миллиона долларов в криптовалюте в рамках эксперимента

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Всего отберут 50 тысяч человек, которые получат 200 юаней (около 30 долларов)

В Пекине (Бейнджине) во время Китайского нового года 50 тысяч граждан получат около 30 долларов в криптовалюте для теста системы Центрального банка. Об этом сообщает CNBC.

Всего на программу потратят около 1,5 миллиона долларов. Тест в столице Китая станет третьим крупным испытанием цифровой валюты, разрабатываемой Народным банком Китая. Похожие эксперименты уже состоялись в городах Шэньчжэнь и Сучжоу.

Пекин заявил, что среди людей, которые прислали свои заявки на участие в испытании, отберут 50 тысяч человек, получат 200 юаней (около 30 долларов) в цифровой валюте. Эти средства можно потратить в ряде физических магазинов, а также на веб-сайте е-коммерции JD.com во время грядущих праздников.

Ваучеры будут работать с 10 по 17 февраля, а заявки на участие могут оставлять только лица с китайским идентификационным номером или видом на жительство из Гонконга, Макао или Тайваня.

Отмечается, что, в отличие от ряда других известных цифровых валют, в частности Bitcoin, валюта, разработанная Банком Китая, будет контролироваться централизованно.

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