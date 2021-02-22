В Киевской области подорожала стоимость проезда в пригородных маршрутках

В столице не будут повышать стоимость проезда Фото из открытых источников

Цена увеличилась на 20%

В Киевской области цена разовой поездки в пригородных маршрутках выросла на 20%. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Как отмечается, с 20 января проезд повысился с 15 грн до 18 грн по маршрутам из г. Вишневое №718 (до ВДНХ), №721 ( до ст. м. "Святошин") и №716 ( до ст. м. "Нивки").

При этом добавляется, что стоимость разового проезда в маршрутках выросла до 18 грн также и в направлении из Вышгорода, в то время как недавно она была 15 грн.

Сами перевозчики оправдывают повышение цен увеличением стоимости горючего, запчастей и ремонтных работ.

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Ранее сообщалось, что в Украине за прошлый год выросла цена на проезд в общественном транспорте на 7,8%. Лидерами по самой высокой стоимости стали столица, Львовская и Донецкая области.