В Киеве с 1 октября ожидается повышение тарифов на ЖКУ: Сколько будем платить
В КГГА прогнозируют рост стоимости горячего водоснабжения и отопления на 30-40%
Осенью в столице ожидается повышение тарифов на горячее водоснабжение и отопление на 30-40%. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает НВ.
По словам чиновника, это произойдет уже с 1 октября, потому что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату за газ, а последний катастрофически дорожает.
Так, с 1 октября киевляне будут платить за:
- теплоснабжение - 2151,77 - 2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию в зависимости от типа дома;
- горячее водоснабжение - 109,55 - 122,17 грн/м куб;
- отопление в домах без счетчика - около 53,2 грн/м2.
К слову, это еще не все изменения, которые ожидают украинцев в жилищно-коммунальной сфере. Ранее сообщалось, что сейчас в Украине действует единая цена на электроэнергию для бытовых потребителей, однако уже с 1 августа стоимость энергоресурса могут пересмотреть. Сейчас правительство рассматривает несколько вариантов пересмотра цены электроэнергии.