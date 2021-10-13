В Госказначействе назвали причины укрепления гривны

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На рынок влияет выручка аграриев, металлургов, а также предложений от IT-сферы

Курс гривны к доллару в последние недели укрепляется под влиянием избытка предложения валюты, передает РБК-Украина со ссылкой на мнение представителей Департамента казначейства.

Предложение валюты сейчас значительно превышает спрос. И только стараниями Нацбанка курс не "просел" еще ниже, регулятор сейчас стал основным покупателем валюты, говорит директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин. Нерезиденты активизировались с покупкой валюты за гривну, полученную от погашения ОВГЗ. Но это пока не повлияло на курсовую динамику, считает кабин.

Главный дилер департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куренной считает, что укрепление гривны продолжается за счет выручки аграриев, металлургов, а также предложений от IT-сферы в первой половине месяца. Сейчас рынку не хватает спроса, чтобы подрасти, а упасть пока не дает регулятор, подтверждает он.

"Импорт сдает позиции, и подход регулятора к выкупу валюты в ЗВР изменился по сравнению с летним периодом, чем дал возможность укрепляться курсу немного быстрее. Но уже в середине октября регулятор дал понять, что начнет сдерживать сильное укрепление своими интервенциями на рынок, скупая избыток. За первую неделю октября НБУ купил более 225 млн долларов", - рассказал Куренной.

Нацбанк, видимо, будет только наращивать покупку, чтобы не дать курсу гривны укрепиться ниже 26 гривен/доллар в краткосрочной перспективе, прогнозирует трейдер группы ICU Виталий Сивач.

Если говорить о сезонных факторов, то, по словам Куренного, далеко не всегда в октябре наблюдается рост курса доллара.

"Обычно только начало осени дает импульс, то есть начало сентября, после следует довольно длинная и скучная картина. Гривна немного укрепляется и остается в одном узком диапазоне (флет), если не случается форс-мажоров и т. д.", - уточнил главный дилер ОТП Банка

Укрепление курса гривни в последние недели выглядит довольно аномальным, несмотря на очевидные тенденции по увеличению стоимости энергетического импорта в страну. В теории, как отметил директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин, это должно негативно влиять на торговый баланс и оказывать давление на курс национальной валюты. Учитывая это, курс доллара к гривне, по мнению Чурина, должен быть на несколько процентов выше.

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Ранее сообщалось, что аналитики прогнозируют рост курса валют до конца октября из-за нервозности на рынке. И это несмотря на то, что курс доллара в последние дни упал до уровня 26,30 гривен - минимума более чем за 1,5 года.