В Кабмине спрогнозировали, как будет расти зарплата в Украине в течение трех лет

Национальный банк Украины

В 2024 году средняя зарплата украинца достигнет 19 тыс. гривен

Кабинет министров обнародовал Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, где показал темпы роста среднемесячной зарплаты украинцев. Соответствующее постановление КМУ № 586 размещено на "Урядовому порталі".

Как указано в документе, среднемесячная заработная плата работников, брутто составит в 2022 году – 15 258 грн, в 2023 году – 17 159 грн, в 2024 году – 19 063 гривен.

Кроме этого, предполагается, что номинальная зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, вырастет в 2022 году на 4,4%, в 2023 году – на 6,1%, в 2024 году – на 5,6%.

Что касается показателя производительности труда, то в 2022 году он вырастет на 1,7%, в 2023 году – на 2,3%, в 2024 году – на 2,5%.

В то же время количество занятого в экономической деятельности населения в возрасте 17-70 лет составит в 2022 году 16,45 млн человек, в 2023 году – 16,83 млн человек, в 2024 году – 17,25 млн человек.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году заработная плата для учителей будет увеличена на 30%.