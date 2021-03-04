В Кабмине назвали вероятную цену на электроэнергию для украинцев с 1 апреля
Этот вопрос сейчас обсуждают в профильном министерстве
Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил вероятную цену на электроэнергию для населения с 1 апреля. Об этом он рассказал во время пресс-конференции относительно года работы правительства, сообщает "РБК-Украина".
"Цена на электроэнергию для населения с первого апреля. Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего цена останется 1,68 грн/кВт", - отметил глава Кабмина.
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Следует заметить, что Министерство соцполитики перечислило 322,1 млн гривен за потребленную электроэнергию некоторыми категориями потребителей в январе этого года.
Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что средний размер компенсации за электроэнергию составит 564 гривни.