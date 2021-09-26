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В Кабмине хотят усовершенствовать программу "Доступные кредиты 5-7-9%"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

 Правительственный портал

Денис Шмыгаль дал задание Министерству финансов работать механизмы улучшения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил важность усиления инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и дал задание Министерству финансов совместно с главами областей проработать механизмы ее совершенствования. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Наша задача — чтобы программе доступных кредитов активнее пользовались предприниматели, которые создают рабочие месте и стимулируют развитие экономики", - подчеркнул глава правительства.

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Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко во время выступления на заседании Верховной Рады заявил, что на программу доступных кредитов "5-7-9%" в Государственном бюджете на 2022 год предусмотрено 3 млрд гривен. По его словам, средства в бюджете уже есть.

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