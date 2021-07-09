В Кабмине хотят повысить пенсии военнослужащих: Кого коснутся изменения

Денис Шмыгаль Правительственный портал

В частности, хотят уменьшить имеющиеся диспропорции выплат, которые были назначены в разные годы

Кабинет министров планирует повысить пенсионные выплаты военнослужащим, это будет касаться военных, которые уже вышли на пенсию, а также участников боевых действий, которые потеряли работоспособность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован. Из-за этого сегодня новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. И наше правительство планирует исправить эту ситуацию", - отметил глава Кабмина.

По его словам, уже на следующем заседании правительства по инициативе президента Владимира Зеленского будет принято разработанное Министерством социальной политики решения о повышении пенсионных выплат военнослужащим, которые находятся на пенсии.

С 1 июля Кабинет министров планирует:

установить ежемесячную доплату в сумме 2000 гривен для почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров;

установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 гривни.

Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Таким образом более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен.

Новости по теме: Кабмин определился с органом, который будет лицензировать пенсионные фонды

Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что с 1 января 2022 года вырастут пенсии в среднем на 40% у более 30 тысяч человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.