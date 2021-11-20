В JPMorgan прогнозируют мировой дефицит чипов к 2022 году

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Эксперт JPMorgan настроен оптимистично

Мировой дефицит полупроводников сохранится до 2022 года, однако к середине года ситуация может улучшиться на фоне доступности большего объема поставки. Об этом заявил один из аналитиков JPMorgan Хокул Харихаран для CNBC.

"Мы не ожидаем, что 2023 год будет характеризоваться дефицитом предложения", - сказал он.

По мнению Харихарана, 2022 год "будет чуть более непростым", а ситуация может улучшиться во втором полугодии следующего года, однако первое полугодие, вероятно, все еще будет характеризоваться дефицитом.

Напомним, что во время карантинных ограничений, вызванных пандемией, техіндустрія испытала бурного спроса на ноутбуки и планшеты, стало одной из причин нехватки полупроводников в мире. Дефицит также ухудшили санкции против китайских техкомпаний и закрытие заводов из-за локдаунов.

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