В июне уровень инфляция в Украине снизилась до 0,2%, - Госстат

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В мае она составляла 1,3%

По итогам июня 2021 года уровень инфляции в Украине снизился до 0,2% по сравнению с 1,3%, как это было в мае. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как отмечается, в годовом измерении инфляция осталась на уровне 9,5%. В то же время в июне базовая инфляция составила 0,4%, а в мае она была на уровне 0,7%.

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Всего в период с января по июнь 2021 года инфляция в Украине составила 6,4%, а базовая – 4,3%.

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Напомним, в мае 2021 года потребительские цены в Украине по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,3%. С начала текущего года рост цен составил 6,1%.