"Нафтогаз" планирует ввести новый сезонный тарифный план для населения

Виталий Белоусов/РИА Новости

Он будет с возможностью равномерных оплат

"Нафтогаз Украины" планирует в июле презентовать новый сезонный тарифный план поставки газа для населения. Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский на своей странице в Facebook.

"Планируем в июле представить новое предложение на рынке - сезонный тарифный план с возможностью равномерных оплат", - написал он.

Также чиновник объяснил, что означает обнародованная накануне цена на газ в более 11 грн за куб.м.

"11,94 - это обязательная цена газа для бытовых потребителей? Нет! Все клиенты ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины'' по умолчанию обслуживаются по годовому тарифному плану '' Фиксированный'', то есть 7,96 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения.

Для бытовых клиентов эта цена на газ зафиксирована на год и не меняется даже при условии повышения цен на европейских хабах и сезонных колебаний", - отметил Белявский.

Он также подчеркнул, что подключение к тарифному плану "Месячный" происходит только по желанию клиента.

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Напомним, ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обнародовала месячный тариф на газ для населения в июне 2021 года на уровне 11,94 грн / куб. м. Это на 50% выше, чем тариф "Фиксированный" (7,96 грн/куб. м), который действует в течение года.