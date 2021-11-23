В Госстате фиксируют рост промпроизводства после месяца снижения

Промышленное производство Фото из открытых источников

С учетом коррекции промпроизводство в октябре выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Промышленное производство в Украине после снижения в сентябре на 0,7% в октябре 2021 года вернулось к росту и увеличился на 1,4% по сравнению с октябрем 2020 года, сообщила Государственная служба статистики.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре 2021 до октября 2020 выросло еще сильнее - на 2,2% против снижения на 0,9% месяцем ранее.

По его данным, наращивание производства было зафиксировано во всех отраслях: в добывающей промышленности - на 0,6%, перерабатывающей - на 0,4%, однако наибольший вклад пришелся на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 7,6%.

Госстат отмечает, что по сравнению с сентябрем этого года промышленное производство страны увеличилось на 7,8%, а с учетом сезонной корректировки - на 1,9%.

Благодаря таким показателям в целом за 10 месяцев этого года рост промпроизводства относительно аналогичного показателя прошлого года осталось на уровне 1,4%, в том числе в добывающей промышленности - 1,1%, перерабатывающей - 1,5%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 1,7%.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС через год.