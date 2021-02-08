В госбюджет поступили средства от первой лицензии на игорный бизнес

Нелегальный игорный бизнес онлайн Фото из открытых источников

Первое поступление составило 23,4 миллиона гривен, хотя ожидалось 39 млн грн

Государственное казначейство подтвердило поступление 23,4 миллиона гривен от выдачи первой лицензии на игорный бизнес. Об этом сообщил председатель Комиссии по регулированию игорного бизнеса и лотерей Иван Рудый в Facebook.

"Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня - казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн гривен. Рынок заработал, государство получает средства и это - только начало", - отметил Рудый.

К слову, ранее ожидалось, что за лицензию ООО "Спейсикс" (ТМ "Космолот") должно было уплатить 39 млн грн согласно ст. 53 с учетом п. 3 заключительных и переходных положений Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Новости по теме: В Раде создадут группу для разработки изменений в закон Об игорном бизнесе

Напомним, 2 февраля комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую в Украине лицензию для ООО "Спейсикс" на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в онлайн-казино.