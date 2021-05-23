В Германии рассказали, во сколько им обошелся коронакризис

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Расчеты проводил Кельнский институт экономики Германии

Коронакризис обошелся экономике Германия почти в 300 миллиардов евро. Это результат расчетов Кельнского института экономики Германии (IW). Об этом сообщает издание Die Welt.

"Пройдут годы, прежде чем потери и структурные перекосы будут сбалансированы", - сказал глава IW Михаэль Хютер.

Для своих расчетов экономисты сравнили фактический и прогнозируемый рост с так называемым потенциальным ростом. Оно показывает, насколько сильно экономика Германии выросла бы за последние шесть кварталов без пандемии.

Из потерь на последние три квартала (с четвертого квартала 2020 года по второй квартал 2021 года) приходится почти 140 млрд евро. Почти треть потерь добавленной стоимости связана с восстановлением изоляции в результате второй волны, которая только сейчас ослабляется из-за прогресс, достигнутый в вакцинации и снижены заболеваемости.

"Уровень вакцинации, наконец, возрастает, это сигнал для экономики, который нельзя недооценивать, однако, мы не должны поддаваться иллюзии, что кризис больше не оставляет следов. Без коронавируса экономика значительно выросла бы", - сказал руководитель IW Хютер.

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Ранее сообщалось, что правительство Германии через немецкий банк развития (KfW) выделит финансирование в размере 10 млн евро для расширения проекта "совместно" Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).