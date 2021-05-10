В Европейском инвестбанке назвали наиболее привлекательные отрасли в Украине

Европейский инвестиционный банк Фото из открытых источников

Наиболее привлекательными для инвестиций являются пищевая и ІТ отрасли

Глава представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрик Де Загон назвал пищевую и ІТ отрасли наиболее привлекательными для инвестиций в Украине. Об этом он сказал в эфире "Доброе европейское утро, Украина".

"В Украине есть немало перспективных секторов. В частности, украинский грунт является одним из лучших, если не лучшим в мире, что является предпосылкой для развития пищевой промышленности. Но я считаю, что для Украины важно заниматься не просто зерном, например – чтобы вы переходили к более сложным вещам. Думаю, это может быть органическая продукция.

Вы имеете все: имеете солнце, имеете воду и имеете почвы. Поэтому мне кажется, что вы можете двигаться в сторону органических, экологически чистых продуктов. Если вы имеете много средств, я бы рассмотрел это направление", - отметил Де Загон.

Кроме того, он отметил, что ІТ сфера также "является очень сильной", и инвесторам стоит обратить на нее внимание и вспомнил о "зеленой экономике" и объяснил, что ЕИБ готов помогать украинской власти на пути развития в этом направлении и чувствует мощную поддержку со стороны правительства.

Основными приоритетами для ЕИБ в Украине также являются инфраструктурные проекты, энергетика и частный сектор.

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Напомним, в начале марта Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 о налоговые и таможенные льготы инвесторам для реализации проекта со значительными инвестициями.