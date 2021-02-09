В этом сезоне тарифы на отопление и горячую воду повышать не будут, - Шмыгаль
По его словам, это один из шагов решения тарифного вопроса
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца текущего отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду в Украине повышать не будут. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне. Только официально закрепили это в меморандуме с местной властью", - написал глава Кабмина.
Также Шмыгаль отметил, что это один из 8 шагов по решению тарифного вопроса.
Напомним, в течение нескольких месяцев в Украине происходят протесты против повышения тарифов.
Учитывая это Ассоциация городов Украины инициировала совещание, во время которого была достигнута договоренность с центральной властью до конца отопительного сезона в Украине не повышать тарифы на отопление и горячую воду.