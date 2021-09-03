В этом году собрали рекордный урожай ранних зерновых за всю историю Украины

Цельнозерновые продукты снижают риск ряда заболеваний Валентин Спринчак / ТАСС

Уборка ранних зерновых культур в Украине уже завершена

В Украине в этом году намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что является рекордным количеством при независимой Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики со ссылкой на слова министра Романа Лещенко.

Он рассказал, что уборка ранних зерновых культур в Украине уже завершена: на площади 10,2 млн га (100% прогноза), было намолочено 44,8 млн тонн зерна.

Пшеницы намолочено 32,8 млн тонн с самой высокой урожайностью в Хмельницкой области (65,2 ц/га). Ячменя намолочено 10,94 млн тонн с самой высокой урожайностью в 57,2 ц/га в Киевской области. Гороха намолочено 570 тысяч тонн.

Министр добавил, что лидером по намолоту зерна является Одесская область с показателем более 4,1 млн тонн. 3 млн тонн зерна каждая намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Кроме того, отметил Лещенко, уже завершилась уборка рапса и намолочено более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность рапса была в Хмельницкой (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

Обусловили такие показатели благоприятные почвенно-климатические условия и господдержка, говорит министр. За 7 месяцев года аграрии получили 546 млн грн на частичную компенсацию стоимости отечественной сельхозтехники, еще 565 млн грн – в рамках государственной программы удешевления кредитов. "Доступных кредитов" под 5,7 и 9% аграрии получили более чем на 26 млрд грн.

Из-за этого Минагро просит Минфин сохранить программу "Доступные кредиты" на следующий календарный период. Лещенко убежден, что при такой господдержке агросектор может в этом году сформировать более половины валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине 2021-й год может быть неурожайным и побить все рекорды в течение последних семи лет.