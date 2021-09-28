В Черкассах повысили тарифы на отопление: Насколько выросли цены

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По новому тарифу газ будет стоить 24 тыс. 993 гривны за 1000 кубов

Исполнительный комитет Черкасского городского совета 28 сентября на заседании решил повысить цены на теплоснабжение в среднем на 200 гривен для бытовых потребителей. Об этом сообщил "Укринформ".

"Чтобы начать отопительный сезон, нужно утвердить новый тариф. У нас цены и так существенно ниже по сравнению с другими городами. Тариф будем пересматривать ежемесячно и корректировать его.

Если мы не используем газ в этом месяце, то направим его на следующий месяц", - отметил директор черкасского "Теплокоммунэнерго" Павел Карась.

По его словам, вода подорожала вдвое, электричество - на треть. По новому тарифу газ будет стоить 24 тысячи 993 гривны за 1000 кубов.

"Это означает, что люди будут платить в среднем на 200 гривен больше за тепло. Все остальное мы перекрываем", - добавил Карась.

Как известно, последний раз тариф на тепло в Черкассах пересматривали в марте 2020 года.

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Напомним, ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что бюджетные организации этого отопительного сезона могут столкнуться с энергетическим коллапсом. По его словам, самая главная проблема – это тепло для населения, второй момент – это тепло для бюджетных организаций - садиков и школ.