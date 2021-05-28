В Беларуси назвали условие возобновления свободной торговли с Украиной

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Белорусская сторона заявляет о готовности к переговорам в любое время

В МИД Беларуси заявили, что страна готова вернуться к режиму свободной торговли с Украиной сразу после того, как Киев пересмотрит меры в отношении белорусских товаров. Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов, сообщает пресс-служба ведомства.

"В постановлении [Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. о лицензировании импорта отдельных видов товаров], в самой преамбуле сразу четко сказано, чем обусловлено такое решение белорусской стороны. Оно вызвано тем, что, как мы расцениваем, Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в Законе о зоне свободной торговли СНГ. Мы все давно договорились о том, что зона свободной торговли предполагает свободное движение товаров. Ни в каком виде, никакими оговорками данным договором не предусмотрено введение каких-либо тарифных ограничений в отношении продукции друг друга", - отметил Гурьянов.

По его словам, белорусская сторона приняла меры, которые де-факто ограничивают импорт из Украины из-за введения дополнительного контроля.

В то же время он отметил, что речь идет именно о временных мерах, что предусмотрено нормами международной торговли, которые многие страны активно применяют.

Как отметил Гурьянов, Беларусь готова к переговорам в любой момент, ведь в свое время с украинской стороной была проведена достаточно активная работа для расчистки барьеров во взаимной торговле.

"Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - подытожил дипломат.

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Напомним, ранее стало известно, что Беларусь приостановила поставку в Украину бензина А-95. По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, переговоры по этому вопросу еще идут.

Также Беларусь ввела на 6 месяцев режим индивидуального лицензирования для импорта ряда украинских товаров.