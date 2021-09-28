В августе реальная зарплата в Украине в годовом измерении выросла на 10,9%, - Госстат

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Впрочем, против июля 2021 года реальная зарплата сократилась на 2,2%.

В августе 2021 года реальная зарплата в Украине в годовом измерении (против августа 2020 года) выросло на 10,9%, а с июля 2021 года - сократилось на 2,2%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным Госстата, в августе этого года по сравнению с июлем средняя номинальная зарплата штатных работников снизилась на 2,4%, а в годовом измерении выросла на 22,3%, до 13 997 грн, это в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тысяч грн).

Отмечается, что наибольший рост средней зарплаты штатных работников в годовом измерении зафиксировали в Ровенской (на 26,5%), Хмельницкой (на 25%), Львовской (на 24,4%), Полтавской (на 24,3%), Черкасской (на 24,2%), Херсонской (на 23,5%), Закарпатской (на 23,4%), Волынской (на 23,3%) и Сумской (на 23,1%) областях.

При этом, самый высокий уровень средней зарплаты в августе зафиксировали в Киеве - 20 385 грн, самый низкий в Черновицкой области - 10 811 грн.

В августе в годовом измерении на 57,3% выросла зарплата в сфере временного размещения и организации питания, искусства, спорта и развлечений - на 30,3%, в здравоохранении - на 28,4%, в сельском хозяйстве - на 28,3%, образовании - на 27,4%.

В сфере госуправления и обороны - на 26,2%, информации и телекоммуникаций - на 25,1%, в профессиональной, научной и технической деятельности - на 23,4%, в сфере операций с недвижимостью - на 22,1%.

В Госстате напоминают, что приводят данные без учета временно оккупированных территорий АР Крым, города Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

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