В апреле совокупный госдолг Украины вырос почти на 20 млрд гривен

Пресс-служба НБУ

Причиной увеличения госдолга является размещение еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США с погашением в 2029 году

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составляет 2,53 трлн грн – в течение апреля она увеличилась на 19,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте – на 1,16 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,53 трлн грн или 91,33 млрд долл. С него внешнего долга – 1,49 трлн грн (58,89% от общей суммы) или 53,78 млрд долларов; внутреннего – 1,04 трлн грн (37,54 млрд долл).

Государственный долг Украины составил 2,26 трлн грн (89,10 % от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 81,37 млрд долл. Из него внешний долг составляет 1,25 трлн грн (45,12 млрд долл.), а именно: кредиты международных финансовых организаций – 19,0% от суммы госдолга, еврооблигаций – 30,2% и другого внешнего долга – 6,2%. Внутренний госдолг (ОВГЗ) составляет 1 трлн грн, или 36,26 млрд долл.

Причиной увеличения государственного долга является преимущественно размещение еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США с погашением в 2029 году с доходностью 6,875%, говорят в Минфине. Также Минфин привлек 14,4 млрд грн от аукционов продажи гособлигаций в апреле.

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец апреля 2021-го года уменьшилась до 38,9%. Платежи по погашению госдолга в январе-апреле 2021 года составили 141,9 млрд грн, платежи по обслуживанию – 45,7 млрд грн.

Уровень рефинансирования рыночных облигаций внутреннего государственного займа по состоянию на 30 апреля составил 109,3%. Для гривневых ОВГЗ уровень составлял 121,3%, для долларовых – 71,2%.

Гарантированный государством долг составил 276,25 млрд грн (10,90%), или 9,95 млрд долл. С него внешнего долга – 240,52 млрд грн (8,67 млрд долл); внутреннего – 35,73 млрд грн (1,29 млрд долл.).

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Ранее сообщалось, что государственный долг Украины за 2020 год вырос на 553,64 миллиарда гривен (на 27,7%) или на 5,89 миллиарда долларов (на 7%).