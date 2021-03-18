В апреле рынок дизтоплива может столкнуться с дефицитом, что вызовет ажиотажный рост цен, - эксперт

Дизтопливо Фото из открытых источников

Украине будет непросто заместить объем дизтоплива, поставляемого швейцарским трейдером Proton Energy Group S.A., который из-за давления силовиков останавливает поставки с 1 апреля. Об этом Алене Голубевой в статье "Ударили по "Глуско" - заплатят потребители: Насколько вырастут цены на АЗС после вмешательства СБУ" на портале 112ua.tv сообщил директор Научно-технического центра "Психея", председатель Комитета по вопросам развития экономической конкуренции при ТПП Украины Сергей Сапегин. По его словам, роста цен избежать не удастся.

Насколько вырастут цены и будет ли на рынке ажиотаж, будет зависеть от нескольких факторов, отмечает эксперт. "Ситуация будет зависеть от того, насколько быстро операторы смогут компенсировать недостающие объемы из-за ограничений поставок из России. Действительно, внутренний рынок достаточно диверсифицирован и премиален, а у операторов уже наработаны каналы альтернативных поставок. Однако на мировом рынке будет непросто найти свободных пару миллионов тонн дизтоплива и столько же сжиженного газа. Это означает, что на внутреннем рынке возникнет дефицит предложения. Особенно это касается сжиженного газа, возможности по хранению которого ограничены", - сказал 112ua.tv Сапегин.

Рынку дизтоплива в Украине грозит вполне реальный дефицит объемов. И даже если он будет незначительным, на уровне нескольких процентов дефицита в балансе, рост цен будет ажиотажным. "Спрогнозировать цену сложно. Это не типичная ситуация с изменением мировых котировок или курсов валют. Если будет иметь место дефицит, начинаются неуправляемые процессы: потребители мечутся по станциям и опустошают их, владельцы АЗС вынуждены либо ограничивать свободную продажу, либо повышать цены для охлаждения спроса. Нехватка всего 1-2% в балансе способна неконтролируемо взвинтить цены: в таком случае одной гривной на литре рост цен не ограничится", - добавляет директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии 112ua.tv.

Ситуация может усугубиться и в связи с запланированной с 15 мая остановкой Мозырского НПЗ, отмечают в пресс-службе Нефтегазовой ассоциации (НАУ). "Хотя завод и обещает выполнить все номинальные контрактные обязательства, но о дополнительных объемах в мае и июне речи быть не может. Нет понимания, справятся ли с дополнительной нагрузкой украинские нефтеперерабатывающие заводы", - говорится в сегодняшнем заявлении пресс-службы профильной ассоциации. В НАУ подчеркивают, что Ассоциация заинтересована в том, чтобы рынок был максимально диверсифицированным и в нем работало как можно больше поставщиков. "При таких условиях цены всегда минимальны. Любые ограничения или сокращения источников поставки всегда приводят к росту цен", - заявили в пресс-службе НАУ.