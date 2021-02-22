В 2021 году в Украине построят евроколею на участке Киев-Львов-госграница

Владислав Криклий Фото из открытых источников

Предполагается, что скоростью движения поездов будет более 250 км/ч.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в этом году в Украине на участке Киев-Львов-госграница начнут реализовывать проект железнодорожной сети европейского формата. Об этом он рассказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", сообщает Укринформ.

"Проект высокоскоростных железнодорожных перевозок, где мы планируем строить евроколею европейского стандарта со средней скоростью от 250 км/ч и более - начинаем реализацию уже в этом году. В общем, это четыре участка общей протяженностью почти 2 тысячи километров железнодорожного пути", - отметил министр.

По словам Криклия, первый участок длиной 896 км Киев-Львов и госграница начнут строить и готовить уже в этом году.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины в декабре прошлого года обратилось к правительству с просьбой о выделении 500 млн грн на поддержку гражданской авиации во время второй волны COVID-19.